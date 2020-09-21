«ПСЖ» интересуется Сами Хедирой

Полузащитник «Ювентуса» 33-летний немец Сами Хедира может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Get French Football News.



По информации источника, интерес к 33-летнему немецкому футболисту проявляет «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что «Ювентус» близок к расторжению контракта с Хедирой.



Сами Хедира перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2015 году на правах свободного агента. За клуб провёл 145 матчей, забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 18 матчей, отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfernarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 4 млн. Контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.

«Ювентус» близок к расторжению контракта с Хедирой