«ПСЖ» интересуется Сами Хедирой
Полузащитник «Ювентуса» 33-летний немец Сами Хедира может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Get French Football News.
По информации источника, интерес к 33-летнему немецкому футболисту проявляет «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что «Ювентус» близок к расторжению контракта с Хедирой.
Сами Хедира перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2015 году на правах свободного агента. За клуб провёл 145 матчей, забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 18 матчей, отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfernarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 4 млн. Контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.
«Ювентус» близок к расторжению контракта с Хедирой
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