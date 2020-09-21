Антонио Рюдигер может уйти из «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может сменить клуб, утверждает Sky Sports.

По данным источника, футболист хочет получать регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Германии для выступления на чемпионате Европы — 2020, который состоится летом 2021 года. В начале сезона Рюдигер не попал в заявку «Челси» на матчи с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) и «Ливерпулем» (0:2).

Рюдигер перешёл в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 35 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.