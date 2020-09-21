Новиков: «Динамо» нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси, трибуны не поддерживали

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).



«Сложный первый тайм. Нервозность чувствовалась, игрокам нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси. К сожалению, трибуны не поддерживали. Выглядели не так, как должны были. В перерыве сделали корректировки, играли в обтекаемые передачи, и преимущество стало хорошим. В обороне играли до конца, страховали, выигрывали единоборства. Впереди было много подходов, но мяч летел куда угодно, но не в ворота. Гол получился вымученным, но заслуженным. Благодарим всех, в том числе и капитана, он сыграл как настоящий капитан.



Были общие разговоры, говорили и с каждым отдельно. После Тбилиси были все расстроены, тяжело себя вытащить после такого. Очень сложно объяснить, в таком нужно оказаться. Нервозный первый тайм, но, повторюсь, попросили усилить давление и во втором тайме полностью переиграли соперника.



Ситуация нас вынуждала перетасовать состав. Каборе отыграл четыре матча, Комличенко и Паршивлюк пропускали матч. Перестановки, которые были, необходимые. Был ли у нас в России более молодой состав, чем сегодня? Мы сознательно омолаживаемся. Понятно, нужно время для постройки команды, поэтому не смотрим на возраст. По игровым качества смотрим, тренировкам и статистике. Нам совершенно легко даются такие решения. Дебют Слепова в старте. У него было волнение, но он справился. Другие ребята тоже хорошо играли. Будем двигаться дальше.



Разберем момент, который возник в концовке встречи. Это связано с состоянием, в котором команда находилась. Доволен каждым игроком из команды. Они сегодня молодцы», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.