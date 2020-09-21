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Новиков объяснил отсутствие Филиппа в матче с «Ахматом»

Новиков объяснил отсутствие Филиппа в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объяснил отсутствие нападающего Максимилиана Филиппа в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

«Он получил травму с «Локомотивом» и вчера вышел на поле, но, к сожалению, очень быстро закончил тренировку. Сделали обследование, которое показало, что ему нужна пауза. На неделю он вылетел, а дальше всё зависит от врачей», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Динамо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 матчах набравший 17 очков. В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Химками», а «Ахмат» проведёт встречу с «Уралом».

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