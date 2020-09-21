Роман Абрамович подозревается в тайных трансферах футболистов, не принадлежащих «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович подозревается в тайных трансферах футболистов, которые не принадлежали лондонскому клубу, сообщает ВВС.

По данным подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США, Абрамович стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая приобретала игроков, принадлежащих третьим лицам. Одним из таких футболистов является бывший полузащитник лиссабонского «Спортинга» Андре Каррильо, который в составе португальского клуба сыграл в матче Лиги чемпионов с «Челси» в 2014 году.

Подобная практика запрещена в английской Премьер-лиге с 2008 года, а во всём мире — с 2015-го.

В декабре 2016 года на счетах Leiston Holdings была замечена подозрительная активность. В течение небольшого времени компания совершила финансовые операции на сумму более $ 1 млрд.