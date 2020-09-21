Таблица РПЛ: «Спартак» вышел на второе место
В Российской Премьер-Лиге завершены все матчи 8-го тура.
Лидер турнирной таблицы чемпионата России петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1). «Спартак» в меньшинстве обыграл казанский «Рубин» (2:0) и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. Московский ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) и расположился на третьем месте. «Сочи» в Туле уступил тульскому «Арсеналу» и опустился на четвёртое место.
Занимающий пятое место «Краснодар» разгромил «Химки» (7:2), а «Динамо», занимающее шестое место, обыграло грозненский «Ахмат» (1:0). «Локомотив» дома обыграл «Тамбов» (1:0) и поднялся на седьмое место. Напомним, встреча «Ростова», занимающего девятое место, с волгоградским «Ротором» была отменена.
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