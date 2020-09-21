«Роме» могут присудить техническое поражение в матче с «Вероной»

«Роме» могут присудить техническое поражение в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 с «Вероной» (0:0), сообщает ESPN.
По информации источника, римский клуб может быть наказан за неверную заявку полузащитника Амаду Диавара. «Рома» включила хавбека в заявку на сезон как игрока не старше 22 лет, хотя 17 июля Диавара исполнилось 23 года. Ожидается, что в случае присуждения технического поражения со счётом 0:3 «Рома» намерена подать апелляцию, где укажет на свободные места в заявке.
В следующем туре итальянской Серии А «Рома» проведёт встречу с туринским «Ювентусом», а «Верона» примет «Удинезе». Оба матча пройдут 27 сентября.
«Рома» в 38 матчах набрала 70 очков и заняла 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (49) заняла 9-е место. Чемпионом страны стал набравший в 38 встречах 83 очка туринский «Ювентус».
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