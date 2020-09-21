Златан Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забивает в 23-м сезоне подряд. Швед отправил мяч в ворота соперника в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0, идёт 2-й тайм). Помимо «Милана» форвард забивал в составе «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 38-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (2 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2021 года.
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