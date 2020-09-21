Аркадиуш Милик может перейти в «Тоттенхэм» после срыва трансфера в «Рому»

Нападающий «Наполи» 26-летний Аркадиуш Милик может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» после срыва трансфера в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, Милику не удалось согласовать условия личного контракта с римским клубом. По этой причине «Рома» решила сохранить в составе Эдина Джеко, которым интересовался «Ювентус». Сообщается, что «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Милика и готов пойти на полноценный трансфер. «Наполи», с большой долей вероятности, согласится отпустить форварда в стан «шпор», чтобы не потерять его бесплатно следующим летом по истечение срока действия контракта.
Милик перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек.
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