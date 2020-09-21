Тренер «Тамбова»: наша команда сейчас для «Спартака», как красная тряпка для быка

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал проигрыш команды в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), а также поделился ожиданиями от матча 9-го тура со «Спартаком».

«Лучшее — это счёт на табло. Сыграли вроде неплохо, многие моменты не получились, потому что «Локомотив» очень хорошо выходил из-под прессинга. Пытались в определённых зонах накрывать соперника, но уровень мастерства не позволял это делать, поэтому у «Локомотива» проходили быстрые атаки. Мы побаивались их, тут и Миранчук, и Камано, и Смолов — они могут организовать быстрое наступление. Что касается игры, самое сложное — изменить ментальность игроков. Ребята в раздевалке были расстроены, что проиграли, хотя на самом деле у нас было 1–2 момента. Хотя понимали, что с таким соперником у нас много моментов быть не может. Нужно было выжимать практически из пальца.



Когда чемпионат начинался, понимал, что со „Спартаком“ у нас будет самая сложная игра. Мы сейчас для «Спартака» — как красная тряпка для быка. Ждём этой встречи с нетерпением», — сказал Первушин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

Напомним, в прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл «Спартак» в РПЛ. Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 26 сентября в Саранске.