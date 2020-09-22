Президент ФНЛ: если Кержаков возглавит «Томь» — это будет очень отважный поступок

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов поделился мнением о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Томи».

«В «Томи» сейчас исполняющий обязанности главного тренера. Существует вероятность, что там кто-то из молодых тренеров окажется. Если назначение Кержакова состоится — это будет очень отважный поступок, который вызывает уважение. Но почему нет? Почему этого надо бояться? Да, сейчас Томск – это не Мекка футбола, но это футбольный город с традициями. Там играло много известных футболистов, и болельщики клуб точно любят. Да, есть проблемы, но, к сожалению, там они происходили всегда. Может, приход Кержакова наоборот сдвинет эти проблемы с мёртвой точки и позволит развиваться клубу в том числе», — сказал Ефремов в эфире телеканала «Россия 24».