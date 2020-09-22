Венгерский депутат обвинил УЕФА в намерении провести «человеческий эксперимент»

Венгерский депутат раскритиковал УЕФА за намерение провести матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» со зрителями, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что депутат Ильдико Борбели обвинил УЕФА в намерении проведести «человеческий эксперимента». Он считает, что футбольное сообщество, которое ищет ответы на вопрос о том, как коронавирус распространяется на массовых мероприятиях, использует это событие как медицинское исследование.

Ранее сообщалось, что Матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей» находится под угрозой срыва из-за участившихся случаев коронавирусной инфекции в стране.

Игру за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей», которая пройдёт в столице Венгрии Будапеште 24 сентября, смогут посетить 20 100 болельщиков.

Этот матч станет первой встречей со зрителями под эгидой УЕФА после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Общая вместимость стадиона «Ференц Пушкаш» — 67 тысяч человек. Каждый клуб получит по три тысячи билетов для своих болельщиков.