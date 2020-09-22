«Ливерпуль» постоянно находится на связи с Мбаппе, рассчитывая на трансфер в 2021 году

«Ливерпуль» постоянно находится на связи с нападающим «Пари Сен-Жерменом» Килианом Мбаппе, сообщает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб рассчитывает подписать контракт с футболистом летом 2021. Конкурентом «Ливерпуля» за Мбаппе называется «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ» о намерении покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Утверждалось, что форвард планировал продолжить карьеру в Испании или Англии.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2022 года.