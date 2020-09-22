Майка Ричардс – о злоупотреблении лозунгом BLM: я добился всего через тяжёлую работу

Экс-игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался на тему злоупотребления темы Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»), ответив на критику со стороны болельщиков, которые постоянно подвергают его авторитет сомнению.
«Да, я нахожусь в привилегированном положении, но я получил его через тяжёлую работу. Тяжёлый труд, который я проделал, не будет запятнан. Есть люди в «Твиттере» и «Инстаграме», постоянно пишущие: «О, Ричардса смотрят в эфире только из-за всего этого движения Black Lives Matter».
Но у меня были разговоры с корпорациями, в которых я работал задолго до этого, и теперь меня запятнали той же кистью:« О, он появляется на телевидении только из-за Black Lives Matter.
Разумеется, меня это огорчает, потому что я приложил все усилия. Я каждый день стараюсь совершенствоваться. Я был профессиональным футболистом, выигрывал Премьер-лигу, играл на высшем уровне и до сих пор в меня бросают камни. Так что если мне нужно вывесить флаг, а люди захотят бросить в меня камни, я с радостью приму это, потому что знаю, что вложил в эту работу», — цитирует Ричардса Goal.
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