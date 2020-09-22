«Милан» вступил в переговоры с «Шальке» по защитнику Матии Настасичу

Итальянский «Милан» начал переговоры с немецким «Шальке-04» по 27-летнему сербскому центральному защитнику Матии Настасичу, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Как сообщает источник, «Милан» решил переключиться на Настасича после отсутствия продвижения в переговорах по другим игрокам обороны – Кристофферу Айеру из «Селтика» и Николе Миленковичу из «Фиорентины», трансфер которого назывался главной целью «россонери».
Утверждается, что «Шальке» готов рассмотреть вариант с арендой Настасича в «Милан» с обязательством выкупа по её истечении.
Для 27-летнего защитника переход в «Милан» означал бы возвращение в чемпионат Италии спустя восемь лет, после того как он выступал в составе «Фиорентины». В прошедшем сезоне Настасич провёл 20 встреч за «Шальке» во всех турнирах, пропустив 7 матчей из-за различных травм. Согласно статистике Whoscored в сезоне-2019/2020 защитник в среднем за матч совершал 1,6 отбора, 1,4 перехвата и 1 блокировку удара, а завершил сезон он с рейтингом 6,67.
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