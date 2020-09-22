Яркая игра Кучерова и Радулова в НХЛ и дубль Ибрагимовича за «Милан». Главное к утру

Результативная игра россиян в финале Кубка Стэнли, дубль 38-летнего Златана Ибрагимовича принёс «Милану» победу в игре с «Болоньей» и огненная речь Андрея Талалаева после игры с московским «Динамо» – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Никита Кучеров и Александр Радулов отметились ассистентскими дублями в матче между «Тампой» и «Далласом», победу в котором одержали игроки «молний» — 3:2.
2. Дубль Златана Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Болоньей».
3. Артемий Панарин попал в первую символическую сборную звёзд НХЛ. Никита Кучеров – во вторую.
4. Луис Суарес согласовал контракт с «Атлетико».
5. «Динамо» вырвало победу в матче с «Ахматом», забив гол на 91-й минуте.
6. Топ-менеджеру магнитогорского ХК «Металлург» грозит уголовное дело за передачу взяток военкому от игроков.
7. Андрей Талалаев: сколько раз «Динамо» побеждало без удалений и пенальти? Удачи в еврокубках!
8. Альваро Мората прибыл в Италию для завершения оформления аренды в «Ювентус».
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