Сёмин — Измайлову: рад, что ты был в моей тренерской карьере

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил с днём рождения экс-игрока «железнодорожников» Марата Измайлова.

«Марат, поздравляю! Рад, что ты был в моей тренерской карьере. Удачи тебе и твоей семье», — написал Сёмин.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.

Сёмин и Измайлов вместе работали в «Локомотиве» с 2000 по 2005 год, после чего специалист возглавил сборную России. Футболист в 2007 году отправился в аренду в лиссабонский «Спортинг», а затем подписал полноценный контракт с португальским клубом и остался там до 2013 года. Всего в составе красно-зелёных полузащитник провёл 166 матчей и забил 26 голов.

За профессиональную карьеру Марат также выступал за «Порту», «Габалу», «Краснодар» и московский «Арарат».