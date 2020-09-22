Сёмин — Измайлову: рад, что ты был в моей тренерской карьере
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил с днём рождения экс-игрока «железнодорожников» Марата Измайлова.
«Марат, поздравляю! Рад, что ты был в моей тренерской карьере. Удачи тебе и твоей семье», — написал Сёмин.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.
Сёмин и Измайлов вместе работали в «Локомотиве» с 2000 по 2005 год, после чего специалист возглавил сборную России. Футболист в 2007 году отправился в аренду в лиссабонский «Спортинг», а затем подписал полноценный контракт с португальским клубом и остался там до 2013 года. Всего в составе красно-зелёных полузащитник провёл 166 матчей и забил 26 голов.
За профессиональную карьеру Марат также выступал за «Порту», «Габалу», «Краснодар» и московский «Арарат».
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