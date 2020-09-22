«Спартак» может арендовать у «Тоттенхэма» Сержа Орье с правом выкупа

Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» по защитнику Сержу Орье, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».
По информации источника, стороны могут договориться об аренде 27-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
Ранее информацию об интересе «Спартака» к Орье прокомментировал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне ивуариец принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (31 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал пять результативных передач, а также забил один гол в свои ворота, получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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