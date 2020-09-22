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«Спартак» рассматривает защитника «Наполи» на случай неудачи с Орье

«Спартак» рассматривает защитника «Наполи» на случай неудачи с Орье
Футбол / РПЛ 0

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что в случае срыва трансфера защитника «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье красно-белые попробуют приобрести албанского игрока «Наполи» Эльсеида Хюсая.

По информации источника, у Орье серьёзные семейные проблемы. Именно они могут помешать ему переехать в Москву.

Как утверждает Арустамян, красно-белые уже начали предварительные контакты и переговоры о переходе 26-летнего защитника неаполитанцев Хюсая. В минувшем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 20 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Игрок также получил три жёлтые карточки. Эльсеид выступает за «Наполи» с 2015 года. За карьеру он также успел поиграть за «Эмполи», воспитанником которого является.

«Спартак» может арендовать у «Тоттенхэма» Сержа Орье с правом выкупа
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