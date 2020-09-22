Уткин: Талалаев отлично выступил. Новиков за всю карьеру не намычит такого напалма

Известный блогер Василий Уткин оценил выступление главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).
«По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает. Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом. Талалаев был тренером «Пюника», кто не помнит. Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.
Но это было отличное вью во флеш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флеш. Эти интервью берутся ради эмоций. Короче, вот и матчи «Ахмата» появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 22 сентября 2020
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