Экс-форвард «Спартака» Веллитон оформил хет-трик за 12 минут в матче Лиги чемпионов АФК

Нападающий «Шарджи» Веллитон, известный по выступлению в России за московский «Спартак», удачно выступил в выездном матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Таавуном». Встреча прошла в Бурайде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
Веллитону удалось забить трижды. 33-летний бразилец стал автором второго, четвёртого и пятого голов команды из ОАЭ. Точные удары в его исполнении пришлись на 49-ю, 57-ю и 61-ю минуты.
Веллитон вернулся в «Шарджу» в этом месяце после года в другом клубе из ОАЭ «Аль-Васле». Ранее он играл за «Кайсериспор», «Мерсин Идманюрду», «Сельту», «Сан-Паулу», «Гремио», «Итуано» и «Гояс».
Цвета «Спартака» Веллитон защищал с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром первенства.
- 22 сентября 2020
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