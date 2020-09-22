Главный тренер БАТЭ отправлен в отставку, команду возглавил его ассистент

Кирилл Альшевский и БАТЭ прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Белорусский коллектив возглавил Александр Лисовский, сообщает официальный сайт клуба.

«Несмотря на непродолжительный срок нахождения на посту, Кирилл Петрович навсегда вписал себя в историю родного клуба — привёл подопечных к триумфу в Кубке Беларуси — 2019/2020», — говорится в сообщении пресс-службы.

45-летний Лисовский тренирует БАТЭ с октября 2013 года (с пятимесячной отлучкой в «Смолевичи» в 2018-м). Александр работал в штабах Александра Ермаковича и Алексея Баги, попадал с командой в групповые раунды Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси. По итогам 24 туров команда набрала 49 очков.