Андрей Тихонов приглашает сыграть с ним в футбол

Легендарный полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов станет участником любительского турнира фестиваля «Спортивная волна». Любой желающий может попробовать свои силы в игре против именитого спартаковца или вместе с ним. Помимо Тихонова своё участие уже подтвердили экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и трёхкратный чемпион страны в составе «Спартака» Валерий Шмаров. Они возглавляют сборные футболистов, приехавших без команд.
«Спортволна» станет одним из немногих проектов для футболистов-любителей, который пройдёт в изначально намеченные сроки с 27 сентября по 4 октября 2020 года. Местом проведения традиционно станет турецкий отель 5* по системе Ultra All Inclusive, расположенный на берегу Средиземного моря.
Футбольный турнир (8х8) в двух возрастных дивизионах пройдёт на футбольном поле с идеальным естественным покрытием, которое соответствует всем стандартам ФИФА. Помимо турнира гостей ждут соревнования по пляжному футболу и волейболу, баскетболу, теннису, плаванию, водному поло, дартсу и другим видам спорта.
Подробности участия и регистрация на сайте фестиваля.
- 22 сентября 2020
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