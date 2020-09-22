«Интер» объявил о переходе Артуро Видаля из «Барселоны»

«Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Артуро Видаля из «Барселоны».
Продолжительность контракта и условия сделки не разглашаются, однако ранее появилась информация, что «нерадзурри» заплатят за чилийца всего € 1 млн. По информации СМИ, годовая зарплата Видаля в «Интере» составит € 6 млн без учёта бонусов, а соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.
Сообщалось, что Видаль расторг контракт с «Барселоной» и больше не является игроком каталонского клуба. На днях Артуро забрал свои вещи с базы и попрощался с уже бывшими партнёрами по команде.
Цвета «Барселоны» 33-летний хавбек защищал с 2018 года, а до этого выступал за «Баварию», «Ювентус», «Байер» и «Коло-Коло». В сборную Чили вызывается с 2007 года.
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