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Луис Суарес пытался получить итальянское гражданство мошенническим путём

Луис Суарес пытался получить итальянское гражданство мошенническим путём
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём, сообщает La Repubblica.

Футболисту было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации источника, уругваец знал темы теста ещё до начала экзамена. Они были отправлены игроку заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. Среди подозреваемых в этом деле ректор Университета для иностранцев Перуджи Джулиана Грего Болли и генеральный директор университета Симоне Оливьери. Суарес причастен к делу, однако его не считают главным нарушителем. В вузе проводится проверка.

Неоднократно сообщалось, что нападающий «Барселоны» может перейти в «Ювентус», однако позже спортивный директор туринцев выступил с заявлением, что клуб не будет подписывать Луиса.

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