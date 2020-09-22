14 футболистов «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином»

Игроки и тренеры «Ротора» готовятся к матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде, сообщает пресс-служба клуба.
В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть игроки молодёжной команды. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основе присоединятся находящиеся на самоизоляции футболисты.
Напомним, «Ротор» был вынужден пропустить два матча в РПЛ и один матч в Кубке страны из-за вспышки коронавируса. В стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых инфекцией. Команда не сыграла с «Краснодаром», за что ей было присуждено техническое поражение, а также пропустила матч с «Ростовом» и ставропольским «Динамо».
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