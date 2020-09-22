Йович хочет вернуться из «Реала» в «Айнтрахт». Ему не нравится работать с Зиданом

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может покинуть команду до закрытия нынешнего трансферного окна.
Как сообщает El Partidazo de COPE в «Твиттере», 22-летний футболист настаивает, чтобы клуб его отпустил, и желает вернуться в «Айнтрахт», за который успешно выступал до переезда в Испанию. Отмечается, что Луке не нравится работать с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В прошлом сезоне сербский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (4 — в основном составе), в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2025 года.
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