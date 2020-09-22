Жена Карпина показала автомобиль, подаренный мужем

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фотографию автомобиля, который был подарен ей мужем.
«На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой. Спасибо, любимый», — написала Дарья.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Карпиной.
Валерий Карпин возглавляет клуб с 19 декабря 2017 года. У руля клуба специалист провёл 86 матчей – 32 победы, 27 ничьих, 27 проигрышей.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Ростов» в семи турах набрал 11 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице. У команды серия из четырёх матчей без поражений. 19 сентября должен был состояться матч 8-го тура «Ростов» – «Ротор», но лига приняла решение об отмене из-за сложной эпидемиологической обстановки в стане волгоградского клуба.
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