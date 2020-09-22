Вейналдум отклонил очередное предложение «Ливерпуля» о новом контракте

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум по-прежнему не может договориться с клубом о продлении контракта, который истекает следующим летом.



Как сообщает Football Insider, мерсисайдцы сделали игроку новое предложение, однако тот его отклонил. Вейналдум хочет, чтобы новое соглашение было рассчитано как минимум на четыре года. «Ливерпуль» же не готов подписывать с ним долгосрочный договор, поскольку в ноябре ему исполнится 30 лет. Также красные не горят желанием значительно повышать оклад хавбека.



Несмотря на трудности в переговорах, ожидается, что Вейналдум останется в «Ливерпуле» ещё на один сезон. Вероятнее всего, он покинет команду через год на правах свободного агента.



Вейналдум играет в «Ливерпуле» с 2016 года, а ранее выступал за «Ньюкасл Юнайтед», ПСВ и «Фейеноорд». В минувшем сезоне он провёл 37 матчей в чемпионате Англии и забил 4 мяча.

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