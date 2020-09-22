Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес могут пропустить все матчи чемпионата Франции в этом году, сообщает L'Equipe.
По информации источника, если французская лига сочтёт оскорбительные высказывания футболистов актами расизма, то бразилец и испанец могут быть дисквалифицированы на 8-10 матчей. Таким образом, они рискуют пропустить все встречи вплоть до конца календарного года.
El Partidazo de COPE сообщал, что Неймара уличили в оскорблениях японского защитника провансальцев Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.
Напомним, в концовке матча «ПСЖ» — «Марсель» (0:1) команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов.
- 22 сентября 2020
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