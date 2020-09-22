«Урал» объявил о расставании с Вараздатом Арояном

28-летний защитник «Урала» Вараздат Ароян покинул команду. Клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

«Вато перешёл в наш клуб летом 2017 года и запомнился неуступчивостью на поле и профессиональным отношением к делу. В составе «Урала» он провёл 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами. Мы желаем Арояну успешного продолжения карьеры и новых ярких побед», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ароян провёл один матч и не отметился результативными действиями.

«Урал» по итогам восьми туров занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками в активе. Следующую встречу екатеринбуржцы проведут с «Ахматом» на выезде 27 сентября.