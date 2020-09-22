Лэмпард подтвердил, что голкипер «Ренна» Менди станет игроком «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что в ближайшее время вратарь «Ренна» Эдуард Менди станет игроком синих.
«Да, в то время, пока мы говорим, Менди проходит медицинское обследование. Если всё будет в порядке, он станет нашим игроком», — сказал Лэмпард на пресс-конференции в преддверии матча Кубка лиги с «Барнсли».
По данным СМИ, сумма трансфера Менди станет рекордной для вратарей, выступающих в чемпионате Франции, и может составить € 30 млн.
Менди перешёл в «Ренн» из «Реймса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду сыграл 8 матчей.
- 22 сентября 2020
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