Актёр Петров: если бы предложили сыграть в РПЛ, ради шутки вышел бы на 5-10 минут

Российский актёр Александр Петров ответил на вопрос, за кого он согласился бы выступать, если бы ему предложили место в клубе Российской Премьер-Лиги.
«Ради шутки выйду на 5-10 минут. Физическая форма уже не та, которая была в юности — тогда не курил сигареты. Но мне нравится играть на любительском уровне, собираемся с друзьями в «Лужниках». Доволен, как сложилась моя жизнь: стал артистом, мне это гораздо ближе. Хотя в 12-14 лет мне снились сны, будто я выхожу на стадионы. Получилось так, что вместо футбольных стадионов выхожу на театральные. Даже не знаю, насколько схож адреналин… Это сравнимо с футбольным матчем», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Актёр сыграл главную роль в фильме «Стрельцов», который посвящён известному игроку сборной СССР Эдуарду Стрельцову.
- 22 сентября 2020
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