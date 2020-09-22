Актёр Петров: если бы предложили сыграть в РПЛ, ради шутки вышел бы на 5-10 минут

Российский актёр Александр Петров ответил на вопрос, за кого он согласился бы выступать, если бы ему предложили место в клубе Российской Премьер-Лиги.

«Ради шутки выйду на 5-10 минут. Физическая форма уже не та, которая была в юности — тогда не курил сигареты. Но мне нравится играть на любительском уровне, собираемся с друзьями в «Лужниках». Доволен, как сложилась моя жизнь: стал артистом, мне это гораздо ближе. Хотя в 12-14 лет мне снились сны, будто я выхожу на стадионы. Получилось так, что вместо футбольных стадионов выхожу на театральные. Даже не знаю, насколько схож адреналин… Это сравнимо с футбольным матчем», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Актёр сыграл главную роль в фильме «Стрельцов», который посвящён известному игроку сборной СССР Эдуарду Стрельцову.