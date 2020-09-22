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«Ренн» отказал «Спартаку» в трансфере 18-летнего правого защитника

«Ренн» отказал «Спартаку» в трансфере 18-летнего правого защитника
Футбол / РПЛ 0

Правый защитник «Ренна» Брандон Соппи мог оказаться в московском «Спартаке».

Как сообщает L'Equipe, французский клуб рассчитывает на 18-летнего футболиста, поэтому заблокировал переход Соппи в стан красно-белых. «Спартак» выходил с предложением на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Соппи провёл три матча и не отличился результативными действиями. Брандон является воспитанником «Ренна». Минувший сезон провёл во второй команде. Футболист также привлекается к играм за национальную сборную до 18 лет.

«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре красно-белые сыграют с «Тамбовом» в Саранске 26 сентября. Начало — в 14:00 мск.

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