«Ренн» отказал «Спартаку» в трансфере 18-летнего правого защитника
Правый защитник «Ренна» Брандон Соппи мог оказаться в московском «Спартаке».
Как сообщает L'Equipe, французский клуб рассчитывает на 18-летнего футболиста, поэтому заблокировал переход Соппи в стан красно-белых. «Спартак» выходил с предложением на прошлой неделе.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Соппи провёл три матча и не отличился результативными действиями. Брандон является воспитанником «Ренна». Минувший сезон провёл во второй команде. Футболист также привлекается к играм за национальную сборную до 18 лет.
«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В следующем туре красно-белые сыграют с «Тамбовом» в Саранске 26 сентября. Начало — в 14:00 мск.
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