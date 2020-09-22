АПЛ выразила разочарование решением правительства отложить возвращение зрителей

Английская Премьер-лига на своём сайте выступила с заявлением о решении британского правительства не возвращать болельщиков на трибуны в запланированные сроки в связи с пандемией коронавируса.



«В лиге изучили заявление правительства, и, хотя здоровье населения должно оставаться в приоритете, мы разочарованы, что возвращение болельщиков на трибуны было отложено. Мы уверены, что благодаря регламенту, разработанному при помощи учёных и согласованному с государственными структурами, на стадионах зрители будут не в меньшей, а то и в большей безопасности, чем в других местах, где им разрешено находиться. Доказательством этому служат другие европейские лиги. Футбол без болельщиков – это уже не тот вид спорта. Экономика в футболе неустойчива без них. В прошлом сезоне клубы потеряли £ 700 млн, а сейчас наша национальная игра теряет более £ 100 млн в месяц. Это начинает оказывать разрушительный эффект на клубы.



Мы уверены, что с помощью инновационных способов безопасного возвращения болельщиков на трибуны клубы смогут вернуть доходы на прежний уровень, продолжая делать налоговые отчисления и оказывая финансовую поддержку местной и национальной экономике. Несмотря на возникшую неопределённость, лига и клубы продолжат готовиться к безопасному возвращению зрителей. Мы также продолжим работать с правительством, чтобы болельщики попали на трибуны как можно скорее», — говорится в заявлении.

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