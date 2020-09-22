Каниджа: когда команда Месси не в лучшей форме, он теряется

Бывший нападающий сборной Аргентины Клаудио Каниджа поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Быть может, Месси не хватает лидерских качеств. Когда его команда не в лучшей форме, он теряется. Месси берёт на себя ответственность, и очевидно, что у него есть характер. Не знаю, что произошло у него в „Барселоне“, но я всегда говорил, что ему тяжело, когда он видит, что его команда не играет лучше соперника.

Когда Лео выходит на поле и видит, что его команда не превосходит соперника, то он не чувствует себя хорошо. Ему приходится бороться с трудностями", — приводит слова Каниджы Goal.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть «Барселону», но клуб отказался расторгать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.