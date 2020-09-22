ПАОК в день матча с «Краснодаром» объявил о трансфере хорватского форварда

Нападающий «Риеки» Антонио Чолак перешёл в ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан на четыре года. Чолак будет выступать за ПАОК под 25-м номером.



Ранее Чолак выступал за такие клубы, как «Нюрнберг», «Легия», «Хоффенхайм», «Дармштадт», «Кайзерслаутерн» и «Ингольштадт». Накануне форвард получил вызов в сборную Хорватии на товарищеский матч со сборной Швейцарии, а также на встречи Лиги наций УЕФА со Швецией и Францией.



Сегодня, 22 сентября, ПАОК сыграет с «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе ФК «Краснодар». Начало матча — в 22:00 мск. Вторая встреча пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция).