Актёр Петров: спросите у молодёжи: «Кто такой Эдуард Стрельцов?» — никто не знает

Актёр Александр Петров поделился мнением о легендарном футболисте московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове, роль которого он сыграл в фильме «Стрельцов».

«Это развлекательное кино как для молодого, так и для взрослого поколения, чтобы они получили большое удовольствие от просмотра. Я считаю его слабым человеком в жизни, но сильным на поле. Мы все бываем когда-то слабыми, когда-то сильными. У него были свои периоды в жизни, как и у нас всех они бывают.



Если говорить про то, чтобы добавить некой правильной чернухи… Да, с ним это происходило. Были разные ситуации в жизни, мы все их знаем. Тогда это будет немного другой жанр. При этом мы никого не обманываем, мы открыто и смело говорим о том, что он виновен в этом. Если бы он не сделал так — не было бы так. И к нему не было бы вопросов никаких. Но у него здесь рестораны, деньги, женщины… Вот такой он человек. Конечно, я бы очень хотел, чтобы в кино было много мата, потому что Стрельцов разговаривал матом. Но это невозможно сделать, в таком случае не смогут посмотреть фильм дети. Да и эстетически это будет выглядеть… Для чего мы это будем делать?



Когда спортивные журналисты говорят про Стрельцова — это окей, но выйдите на улицу и спросите у молодёжи: «Кто такой Эдуард Стрельцов?» — никто не знает. У этого человека была серьёзнейшая судьба с точки зрения испытаний. Стрельцов остаётся одним из лучших игроков за всю историю советского и российского футбола. Так получилось, что он получил зрительскую любовь, но не получил мирового признания. В этом есть трагедия — мы про это хотели снимать кино», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.