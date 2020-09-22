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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»
Футбол / Италия 0

«Роме» присуждено техническое поражение в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 с «Вероной» со счётом 0:3, сообщает Football Italia.

Встреча, состоявшаяся 19 сентября, завершилась ничьей — 0:0. А после матча стало известно, что римский клуб неверно заявил полузащитника Амаду Диавара. «Рома» включила хавбека в заявку на сезон как игрока не старше 22 лет, хотя 17 июля Диавара исполнилось 23 года. Сообщается, что римляне пытались опротестовать это решение, указав на свободные места в заявке, однако это никак не повлияло на решение лиги.

В следующем туре итальянской Серии А «Рома» проведёт встречу с туринским «Ювентусом», а «Верона» примет «Удинезе». Обе встречи пройдут 27 сентября.

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