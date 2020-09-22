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ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Владиславом Торопом

ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Владиславом Торопом
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Владиславом Торопом. Новое соглашение 16-летнего вратаря с «армейцами» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Тороп с лета 2019 года работает с основной командой ЦСКА, куда попал напрямую из академии московского клуба. На счету Торопа — 9 матчей в молодёжном первенстве России. Также Тороп выступает в составе юношеской сборной России U17.

Московский ЦСКА набрал 16 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 17 очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА на своём стадионе сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 27 сентября.

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