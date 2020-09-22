ЦСКА объявил о продлении контракта с 16-летним голкипером Владиславом Торопом
ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Владиславом Торопом. Новое соглашение 16-летнего вратаря с «армейцами» рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Тороп с лета 2019 года работает с основной командой ЦСКА, куда попал напрямую из академии московского клуба. На счету Торопа — 9 матчей в молодёжном первенстве России. Также Тороп выступает в составе юношеской сборной России U17.
Московский ЦСКА набрал 16 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 17 очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА на своём стадионе сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 27 сентября.
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