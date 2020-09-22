Хавбек «Уфы»: мне нравится конкурировать с сильнейшими. Кто это? Дзюба

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев ответил пресс-службе молодёжной сборной России на серию несерьёзных вопросов.

«С кем мне нравится конкурировать? С сильнейшими игроками. Кто это? Артём Дзюба.



Самая дорогая вещь, на которую я выбрасывал деньги? Я всегда стараюсь не выбрасывать. Мне ещё не платят столько денег, чтобы их можно было выбрасывать», — сказал Голубев в интервью, опубликованном на официальном канале сборной России по футболу на YouTube.

21-летний Голубев является воспитанником «Краснодара». В «Уфу» он перешёл летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 700 тыс. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе) и забил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.