Валерий Газзаев: никогда не думал, что стану тренером. Даже в мыслях этого не было

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, как он принял решение начать тренерскую карьеру.

«Могу честно сказать – я никогда не думал, что стану тренером. Даже в мыслях этого не было. И вот играем мы с венским «Рапидом», полуфинал. Я капитан команды. Первый тайм мы выигрываем 1:0. А у Сан Саныча Севидова была такая манера – всё время подходил ко мне в перерыве и спрашивал, кого поменять. Я ему говорю: «Поменяйте Хапсалиса и Васильева и выпустите Пудышева и Бородюка». Он: «Ты что, с ума сошёл? Мы 1:0 выигрываем». Я говорю: «Вы меня спросили, я вам ответил». Выходим во втором тайме, Саша Хапсалис делает два пенальти в наши ворота, я получаю вторую жёлтую карточку, а они забивают три мяча. Домашний матч я уже пропускаю – целый букет получился. Васильев не попал в игру. И после этого Севидов делает эти же замены, выпускает Пудышева и Бородюка, и там пошла острота. 1:3 проиграли, а через два дня у нас был рейс из Вены. Ко мне начальник команды подходит и говорит: «Тебя Севидов вызывает». Пришёл, мы поговорили. И он мне потом говорит: «Ты должен стать тренером». Я опешил: «С чего вы взяли, Сан Саныч?» А он: «Вот я тебе говорю, а ты подумай об этом». И эта мысль засела у меня в голове», — сказал Газзаев в интервью каналу

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