Представлен официальный мяч Суперкубка УЕФА с дизайном из детских рисунков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч Суперкубка УЕФА 2020 года. За кубок поборются мюнхенская «Бавария» и «Севилья».

Фото можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере».



В создании дизайна мяча приняли участие 18 детей из 9 стран Европы (Чехия, Германия, Венгрия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словения, Испания и Швейцария). Детям было предложено изобразить, что для них значит футбол. Именно эти рисунки были помещены на официальный мяч Суперкубка УЕФА.



Матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» состоится 24 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, а «Севилья» выиграла Лигу Европы.