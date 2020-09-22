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Тьяго Силва: возраст — это лишь цифра в документах

Тьяго Силва: возраст — это лишь цифра в документах
Футбол / Англия 0

36-летний защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва отметил, что готов к скоростям в английской Премьер-лиге.

«Возраст — это лишь цифра в документах. Совершенно не беспокоюсь о скоростях в английской Премьер-лиге. Физически ощущаю себя молодым и готовым ко всему. Люди, которые со мной знакомы, знают, как люблю свою работу. Выкладываюсь на 200%. „Челси“ и Фрэнк Лэмпард предоставили мне замечательную возможность, и я не хочу их подвести», — приводит слова Силвы BBC.

27 августа «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта. На следующий день «Челси» объявил о подписании контракта с бразильским защитником. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции и результативными действиями не отметился.

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