Защитник «Атлетико» близок к переходу в «Байер»

Защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас близок к переходу в «Байер», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 28-летний футболист согласовал условия личного контракта с леверкузенским клубом. Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» и «Байер» достигнут договорённости о трансфере Ариаса. Сообщалось, что в услугах колумбийского защитника заинтересован «Эвертон».



Ариас перешёл в мадридский «Атлетико» в июле 2018 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 11 млн. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне Ариас провёл за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

«Эвертон» заинтересован в подписании защитника «Атлетико»