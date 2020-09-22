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Защитник «Атлетико» близок к переходу в «Байер»

Защитник «Атлетико» близок к переходу в «Байер»
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас близок к переходу в «Байер», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, 28-летний футболист согласовал условия личного контракта с леверкузенским клубом. Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» и «Байер» достигнут договорённости о трансфере Ариаса. Сообщалось, что в услугах колумбийского защитника заинтересован «Эвертон».

Ариас перешёл в мадридский «Атлетико» в июле 2018 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 11 млн. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне Ариас провёл за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

«Эвертон» заинтересован в подписании защитника «Атлетико»
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