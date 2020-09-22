Экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович дебютировал за «Вест Бромвич»

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Вест Бромвич Альбион» принимает «Брентфорд». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче.



В стартовом составе «Вест Бромвича» вышел бывший защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Это дебютный матч 36-летнего футболиста в английской команде.



Напомним, 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока контракта. 1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. В составе «Зенита» — двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны.