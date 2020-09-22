Бывший гендиректор «Динамо» Муравьёв отсудил у клуба более 3 млн рублей

Вагид Искендеров, адвокат бывшего генерального директора «Динамо» Евгения Муравьёва, сообщил, что его клиент отсудил у московского клуба более 3 млн рублей за досрочное расторжение трудового договора.



«Сегодня мы полностью восстановили доброе имя Евгения Муравьёва. Кассационный суд все наши доводы учёл, и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савёловского районного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьёву 2 млн 276 тыс. руб. выходного пособия за три месяца и 947 тыс. — в качестве процентов за несвоевременную выплату.



Суд посчитал, что Муравьёв был уволен по реабилитирующему основанию, без формулировки «за утрату доверия». А раз это произошло по реабилитирующему основанию, то ему были обязаны выплатить выходное пособие», — приводит слова Искендерова Sport24.

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