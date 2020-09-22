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Артуро Видаль провёл первую тренировку в «Интере»

Артуро Видаль провёл первую тренировку в «Интере»
Футбол / Италия 0

Сегодня, 22 сентября, чилийский полузащитник Артуро Видаль провёл первую тренировку в составе миланского «Интера».

Видео можно посмотреть на странице «Интера» в «Твиттере».

Напомним, Видаль перешёл в «Интер» из «Барселоны». Чилиец стал одним из игроков, кого не видел в своей команде новый главный тренер каталонцев Рональд Куман. Контракт 33-летнего чилийского футболиста с итальянским клубом рассчитан на три года. Сообщалось, что «Интер» заплатил за трансфер чилийского хавбека € 1 млн.

Цвета «Барселоны» Артуро защищал с 2018 года, а до этого выступал за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус», леверкузенский «Байер» и «Коло-Коло». С 2007 года Видаль вызывается в расположение национальной команды Чили.

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