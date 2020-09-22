«Краснодар» — ПАОК: Сафонов отразил пенальти

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимает греческий ПАОК. Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». К 10-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ПАОК.
На 7-й минуте главный арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти в ворота «Краснодара». Исполнять 11-метровый удар пошёл полузащитник ПАОКа Димитриос Пелькас, однако вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить удар.
Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Напомним, во 2-м квалификационном раунде греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1, а в 3-м — португальскую «Бенфику» (2:1). «Краснодар» вступает в розыгрыш в раунде плей-офф.
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