«Барселона» — лидер рейтинга среди клубов с самым большим доходом в сезоне-2019/2020

«Барселона» занимает первое место в рейтинге, подготовленном консалтинговой фирмой Deloitte, среди клубов с самым большим доходом в мире по итогам сезона-2019/2020.

Каталонский клуб впервые вышел на первое место, получив доход в размере € 840,8 млн, что на 22% больше, чем в предыдущем сезоне. Второе место — у мадридского «Реала» (€ 757,3 млн). В первую десятку вошли пять английских клубов.

Топ-10 рейтинга среди клубов с наибольшим доходом в сезоне-2019/2020 выглядит следующим образом:



1. «Барселона» (Испания) – € 840,8 млн;

2. «Реал» (Испания) – 757,3 млн;

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 711,5 млн;

4. «Бавария» (Германия) – 660,1 млн;

5. «ПСЖ» (Франция) – 635,9 млн;

6. «Манчестер Сити» (Англия) – 610,6 млн;

7. «Ливерпуль» (Англия) – 604,7 млн;

8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 521,1 млн;

9. «Челси» (Англия) – 513,1 млн;

10. «Ювентус» (Италия) – 459,7 млн.