Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» — лидер рейтинга среди клубов с самым большим доходом в сезоне-2019/2020

«Барселона» — лидер рейтинга среди клубов с самым большим доходом в сезоне-2019/2020
Футбол / Англия 0

«Барселона» занимает первое место в рейтинге, подготовленном консалтинговой фирмой Deloitte, среди клубов с самым большим доходом в мире по итогам сезона-2019/2020.

Каталонский клуб впервые вышел на первое место, получив доход в размере € 840,8 млн, что на 22% больше, чем в предыдущем сезоне. Второе место — у мадридского «Реала» (€ 757,3 млн). В первую десятку вошли пять английских клубов.

Топ-10 рейтинга среди клубов с наибольшим доходом в сезоне-2019/2020 выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (Испания) – € 840,8 млн;
2. «Реал» (Испания) – 757,3 млн;
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 711,5 млн;
4. «Бавария» (Германия) – 660,1 млн;
5. «ПСЖ» (Франция) – 635,9 млн;
6. «Манчестер Сити» (Англия) – 610,6 млн;
7. «Ливерпуль» (Англия) – 604,7 млн;
8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 521,1 млн;
9. «Челси» (Англия) – 513,1 млн;
10. «Ювентус» (Италия) – 459,7 млн.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020